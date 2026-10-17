Los directores y docentes de los colegios rurales de Arequipa y otras regiones del Perú podrán reportar emergencias en tiempo real con la aplicación móvil “AlertaMinedu” ante el Fenómeno El Niño. Esta herramienta digital fue dada a conocer durante una reunión informativa virtual del Ministerio de Educación (Minedu).

Tras la evacuación, el director debe informar sobre los daños en el aplicativo y coordinar con la UGEL las medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo, según las condiciones de cada localidad. Para ello, el director debe descargar la app e ingresar con sus credenciales de PerúEduca.

Asimismo, los especialistas del Minedu indicaron que la gestión escolar ante este fenómeno debe abarcar cuatro dimensiones: estratégica, administrativa, pedagógica y comunitaria, con prioridad en la protección de la vida y el soporte socioemocional de los estudiantes.

Cabe mencionar que la reunión virtual contó con la participación de más de 500 personas, entre directores, docentes y gestores institucionales de los Tambos de diversas regiones del país, como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín y Ucayali, entre otras.

La iniciativa se desarrolla con el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis. Los Tambos son plataformas de servicios en zonas rurales que acercan el Estado a las comunidades más vulnerables.