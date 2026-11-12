Una discusión por una presunta maniobra de tránsito indebido pudo acabar en tragedia esta mañana en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero ya que el conductor de una camioneta particular sacó un arma y disparó contra el dueño de una combi en las inmediaciones del óvalo de Los Bomberos. Aunque el pistolero huyo, el agraviado pudo anotar la placa y denunciar el hecho ante la Policía.

El agraviado, Berly Medina, conducía la combi de placa Z6L-915, que había recogido de un taller mecánico en Cerro Colorado para trasladarla hacia Paucarpata. No estaba en servicio ya que debía llegar a su casa para llevar a sus hijas al colegio.

Sin embargo, minutos después de las 7:00 a.m., cuando circulaba por la avenida Andrés Avelino Cáceres, a la altura del mercado 4 de Agosto, reconoció a dos vecinas y decidió detenerse para llevarlas hasta sus viviendas.

Fue entonces cuando apareció el conductor de la camioneta de placa VFM-797, quien le reclamó porque supuestamente le había cerrado el paso. Ambos intercambiaron insultos y, ante el altercado, el chofer de la camioneta solicitó la intervención de un efectivo de la Policía de Tránsito.

Tras el incidente, Medina continuó su recorrido sin imaginar que volvería a encontrarse con el mismo conductor. Al llegar a inmediaciones del óvalo de Los Bomberos, la camioneta le cerró el paso y su ocupante le apuntó con un arma.

El conductor de la combi le reclamó por la amenaza y, cuando intentó estacionar su vehículo, el desconocido efectuó un disparo que impactó en el parabrisas posterior de la unidad.

La detonación provocó momentos de miedo y desconcierto entre las dos vecinas quienes viajaban como pasajeras. Después del ataque, el conductor de la camioneta escapó del lugar, mientras que el propietario de la combi acudió a la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero para presentar la denuncia correspondiente.

Además, proporcionó a los agentes la placa de rodaje de la unidad del disparo con la finalidad de que se identifique al responsable, quien no se encontraba solo en su unidad, sino lo acompañaba una adulta mayor.