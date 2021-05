El alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, señaló ayer que la comuna provincial percibe 2 millones de soles por concepto de canon minero y sostuvo que la distribución directa de los recursos económicos a los habitantes sería insignificante.

Solo en el Cercado de Arequipa la población era de 55 mil 400 hasta el censo del 2017, por lo tanto, la propuesta de la candidata presidencial Keiko Fujimori sería inviable en cuanto a la distribución directa del 40% del canon minero a los pobladores.

“Creo que tras esta propuesta subyace cómo repensamos el modelo económico, cómo generamos que pueda beneficiar a las grandes mayorías, quizás no sea la más idónea repartir a la población, porque la candidata tampoco dijo cómo va a repartir a la población, si va ser por bonos y si es así, no creo que sea atinado, porque no sería significativo”, dijo.

Estimó que la propuesta podría ser viable si los fondos se entregan por concursos o incentivos, más no entrega directa.

Los recursos del canon buscan reducir brechas sociales y es ahí donde en opinión del burgomaestre se debe trabajar.

Los distritos con más canon en Arequipa son Yarabamba, Cerro Colorado y Paucarpata, pero los dos últimos tienen mayor población.