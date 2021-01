La consejera por Arequipa, Kimmerlee Gutierrez Canahuire, criticó al gobernador regional Elmer Cáceres Llica por finalizar su segundo año de gestión sin instalar la Instancia Regional para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer y el Grupo Familiar.

“Esta mesa se instala solo si está presente el gobernador y ya son 2 años que no se instalan, 2 años que no se aprueba un plan de trabajo y no se puede ir adelante para trabajar de la mano con la sociedad civil”, protestó la consejera.

Gutiérrez explicó que esta instancia permitía establecer mecanismos de trabajo con actores sociales para combatir la violencia.

“También era para conocer sobre las necesidades de la población, conocer cuántas personas están siendo maltratadas (...) Son varios temas que se ven y se debieron hacer seguimiento”, detalló.

Proyectos observados por el Ejecutivo

Una de las comisiones que estuvo a cargo de Gutiérrez Canahuire, es la comisión del Niño, Adolescente, Persona con Discapacidad y Adulto Mayor, indicó que durante el 2020 se presentaron proyectos de ordenanza como el de apoyo a las mujeres empresarias, cuya elaboración contó con el aval del Ministerio de la Mujer y otras organizaciones.

Lamentablemente no se pudo aprobar por observaciones realizadas por el Gobierno Regional.

“Ha sido observada por el gobernador no quería promulgarla, ponía muchos peros, decía que estaba mal escrita una palabra y otras observaciones. Al final tuvo que ser aprobada a nivel del consejo regional”, contó la consejera.

Apoyo. La consejera por Arequipa, además de otros integrantes del Consejo Regional criticaron la falta de apoyo del GRA para poder fiscalizar.