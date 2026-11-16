El Hospital Goyeneche continúa enfrentando problemas con dos de sus tres calderos, equipos indispensables para generar vapor destinado a la esterilización de instrumental médico y al funcionamiento de los servicios de lavandería y cocina.

A un mes de que se advirtieran las fallas, los equipos aún no han sido reparados. Willy Yanqui, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Goyeneche, confirmó que dos calderos permanecen inoperativos, mientras que el tercero funciona con serias limitaciones. Según explicó, este equipo trabaja apenas al 30% de su capacidad, situación que dificulta el abastecimiento de vapor para las diferentes áreas del establecimiento.

La preocupación radica en que los calderos son fundamentales para los procesos de esterilización del instrumental médico, así como para las labores de lavandería y cocina.

Los trabajadores advierten que las deficiencias en su funcionamiento comprometen el suministro de vapor requerido para estos servicios esenciales. El problema ya había sido advertido en octubre, cuando se informó que dos de los tres calderos estaban fuera de servicio y que el tercero presentaba fallas. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, los equipos aún no han sido recuperados.

“En cualquier momento podemos colapsar porque no se ha realizado el mantenimiento respectivo. Hemos solicitado reiteradamente la intervención del Gobierno Regional, pero hasta ahora no se ha hecho nada”, advirtió Santiago Coaguila, secretario del sindicato de trabajadores.

Los trabajadores exigen una pronta atención de esta situación, pues la falta de calderos operativos podría afectar servicios críticos como la esterilización de instrumental médico, la lavandería y la cocina, comprometiendo el funcionamiento de diversas áreas del hospital.