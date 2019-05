El cliente regresa por la calidad de los productos

Síguenos en Facebook

Elaborar tortas puede ser sencillo, pero transformarlas para el agrado de los clientes con detalles personalizados es el verdadero trabajo que hoy exige el mercado.

A Milagros Romero Cuevas siempre le gustó la repostería, preparaba el pastel para los cumpleaños en la familia, pero nunca imaginó que se dedicaría a esto todos los días y más r aún, que sus ingresos económicos dependieran de este oficio.

Las tortas de diferentes sabores, como chocolate, tres leches e incluso con especies como pecanas y nueces, se hacen en función al gusto de cada persona, por lo que un cliente puede optar por cualquier pastelería si no tiene una de su preferencia.

Los clientes de hoy, al menos en la pastelería Kassiel, ya no se conforman con el diseño tradicional para festejar los cumpleaños, aniversarios, bautizos, despedidas de solteras, matrimonios, porque cada vez son más los pedidos con decoraciones de ánimes, series diversas, dibujos animados, cantantes, logos de empresas, entre otros.

ELECCIÓN. Romero, en función a su experiencia, asevera que a diferencia de antes, los niños de hoy tienen voz y voto en la elección del pastel para su onomástico.

Recuerda muy bien que una vez un menor eligió su torta con la imagen de Gokú, protagonista de Dragon Ball, pero en sus diferentes transformaciones, desde Saiyajin cuyo cambio está en el tono de su cabello. Sin embargo, por su desconocimiento varió una de las transformaciones, y el pequeño no dejó de llorar hasta que la torta quede perfecta.Estos detalles con las imágenes de los personajes televisivos se elaboran con masa elástica , elaborada a base de azúcar.

También recuerda el pastel de cinco pisos que hizo para una boda, pues la masa casi se desmorona debido al peso.“La diferencia es que la altura era casi del doble, lo normal es 8 a 10 centímetros, pero estas eran de 20”, recuerda entre sonrisas, pues su rápida reacción permitió salvar el postre de los asistentes al matrimonio.

Estas atenciones personalizadas y soluciones inmediatas hacen que Milagros siempre tenga pedidos de lunes a viernes. Algunas veces, los usuarios tocan la puerta de su negocio ubicado en la tercera cuadra de la avenida Perú en Alto Libertad, en el distrito de Cerro Colorado, con pedidos extravagantes que demandan mayor tiempo, pero ella hace lo posible para satisfacer los requerimientos de sus caseros.“Algunas veces me quedo hasta las 3 de la madrugada, pero no me molesta, hago lo que me gusta y los clientes siempre regresan si les ofreces un producto de calidad”, señala.

SALUD. Milagros empezó con el negocio en la casa de sus padres hace 5 años, luego de tomar algunos cursos, aunque estudió contabilidad en el Instituto Honorio Delgado Espinoza. Ahora su proyecto está en abrir otros negocios y tal vez atender la demanda de la población con diabetes que no puede consumir la tradicional masa, debido al excesivo uso del azúcar.Considera que las personas con una dieta a seguir por su estado de salud, también merecen festejar sus cumpleaños con una torta.

En su opinión, no hay mucha investigación del porcentaje de los ingredientes que se debe aplicar para no agravar la salud de los pacientes, pues remplazar 100 gramos de harina blanca por quinua u otro producto no es significativo, lo que sería engañar al cliente.