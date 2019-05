El drama humano en el universo de "El Ekeko"

Síguenos en Facebook

El escritor y periodista Sarko Medina sorprendió en la feria La Independiente de Lima con su más reciente publicación literaria: El Ekeko y los deseos imposibles (Aletheya, 2019), una colección de veintiún relatos donde la fantasía, la ciencia ficción y la cotidianidad en su forma más encarnada transportarán al lector al centro mismo de la cosmovisión del autor.

Correo conversó con Sarko sobre este nuevo libro:

¿En Arequipa existe una actualidad literaria en torno al género fantástico?

Sí, aparte de los logrados Pablo Nicoli, Yuri Vásquez o Dennis Arias, existen otros escritores que han profundizado en la escritura de la ciencia ficción, el horror, el misterio como los integrantes del grupo Kosmogonía, que a la fecha tienen tres antologías publicadas, nombres como Antonio Casas, Nigromante Black, Rosario Cardeña, Herbert Gutiérrez, Ignacio Galdós, Arturo Valdivia, Jorge Fernández, Patricio Gonzales o Carlos Flores-Guerra y otros más, se van haciendo conocidos por sus escritos. Debemos recordar que Arequipa es fuente constante de leyendas que pasan a formar parte de la narrativa de los escritores que se asientan aquí.

Háblanos del proceso de escritura de El Ekeko y los deseos imposibles.

Antes de escribir mi segundo libro, La Venganza de los Apus, me hice la pregunta: ¿por qué buscar en otras tradiciones la fuente de nuestra inspiración? Crecí escuchando historias geniales en torno a la cosmogonía andina, de los pueblos de la costa, la sierra y la selva peruana o latinoamericana, de allí que siempre me pareció necesario darle una voz propia a esos relatos, reinventarlos, modernizarlos. Las lecturas de Arguedas, Ciro Alegría, López Albújar, así como de los maestros de occidente en el subgénero, Lovecraft, Poe, entre otros, me ayudó bastante.

¿Ellos fueron tus referentes directos?

Muchos de mis cuentos beben directo de ellos, pero creo que consigo darle una nueva dimensión a las leyendas y seres mitológicos ubicándolos en ciudades, en viajes en el tiempo, realidades alternas, bucles temporales, mezclados con problemáticas modernas como la drogadicción, las familias disfuncionales, la violencia familiar.

¿Estos cuentos son inéditos?

No, varios de ellos los escribí hace más de dieciséis años inclusive, como El viejito sabor a trigo, Redecorter o 197, varios han formado parte de antologías como La búsqueda, Justa recompensa o El último vampiro. Otros salieron del proyecto de microcuentos para Facebook “365 Cuentos Regresivos” como Microleyenda, La telaraña materna. Otros varios fueron publicados para proyectos específicos o convocatorias como Suyos Libres, El Fin del Mundo, Némesis desatada, Carne de acólito.

¿Cómo se dio el salto a la publicación?

Cuando Editorial Aletheya me “ficha”, gracias a esa visibilidad en la publicación de estos cuentos, me convencen de seguir por esa línea y para completar el libro están los inéditos “Los gentiles”, “Quince segundos en Pasamayo”, “Amor Tardío” entre otros para completar los veintiún relatos. Pero la composición del libro trajo sorpresas, cuentos que hablan entre ellos, se hacen guiños, forman una unidad que se logró gracias a pulir, pulir y pulir y hasta correr, literalmente, para que queden lo mejor posible.

¿Cuál es la historia del título?

El Ekeko es un cuento hecho ex profeso para el libro, pensado para darle incluso el nombre. Pero, una vez escrito y empezando a compilar los cuentos que lo acompañarían, me di cuenta de que era como un eje, que hace la transición entre la primera parte de cuentos más ligados a las leyendas andinas y selváticas, a los cuentos posteriores llenos de ucronías, ciencia ficción, post apocalípticos y bucles temporales. Pero en cada uno de ellos, independiente de su subgénero, se esconde un deseo, un pedido, un anhelo de los protagonistas, a veces se cumple, a veces no y en otras ocurre algo peor por jugar con fuerzas que no se debe, deseos imposibles que se formulan. Así quedó.