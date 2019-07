El dulce de los buñuelos de doña Yeny Ticona

Síguenos en Facebook

Doña Yeni Ticona Mamani empezó a muy temprana edad a conocer el negocio de los buñuelos, manjar exquisito que deleita a la población de Arequipa constantemente.

El complemento ideal para este preparado es el dulce, que suele ser tradicionalmente de chancaca, pero doña Yeny supo innovar y plantear diversas alternativas para sus comensales, haciendo mezclas de maracuyá, higo, maíz morado y otras variedades que se puede encontrar en su local ubicado en Hunter, al costado de Metro.

Pero no solo eso, también los hace a base de camote y zapallo, pero para ella no hay como el tradicional hecho a base de harina de trigo.

¿Como le agarró el gusto por la preparación de buñuelos?

Fue a muy temprana edad, yo recuerdo que mis amigas salían del colegio y luego regresaban con dinero y yo les preguntaba cómo lo hacían, ahí fue cuando conocí el negocio de la señora Hortensia Bravo en Tingo.

¿Hortensia Bravo tuvo mucha influencia en usted?

Sí, gracias a ella aprendí la preparación de este rico plato, me acogió en su local y a cambio obtuve su secreto para cocina. Ella es muy reconocida en la zona ya que hacia unos buñuelos excelentes que su local paraba siempre lleno de clientela.

¿Por qué siguió con el negocio?

Soy madre soltera, a los 17 años resulte embaraza y no sabia qué hacer, así que apliqué las enseñanzas de la señora Hortensia y ahora tengo mi propio local en Hunter, donde la población concurre gustosamente debido a la variedad de platos y manjares que ofrezco con este postre.

¿Variedad de manjares?

Sí, lo tradicional es que el buñuelo esté acompañado de chancaca, pero hemos aprendido a realizar combinaciones para darle otro gusto al buñuelo, por eso hemos agregado dulces como el de maracuyá, naranja, higo y de maíz morada, la gente le gusta probar todos y se van satisfechos.

¿También se puede preparar con otro tipo de harina?

Sí, nosotros también ofrecemos buñuelos de camote y de zapallo, su preparación la aprendí en Lima, hice un pequeño viaje por allá y me enseñaron unas señoras y traje el producto para Arequipa también tubo una buena acogida.

Pero, ¿con cuál se queda usted?

Obviamente con el tradicional, ya que se hace a base de harina trigueña, polvo de hornear y otros productos que no puedo mencionar porque sino revelo mi secreto, pero siempre lo tradicional resalta por encima de los demás.

¿Qué objetivos tiene con este negocio?

Tengo muchos sueños por cumplir, uno de ellos participar en Mistura y otros eventos de comida a nivel nacional, tener un pequeña empresa. Además, que mi buñuelo sea reconocido como una receta original que me la entregó la señora Hortensia.

¿Cómo reconocer un buen buñuelo?

Es difícil, pero a veces hay que tener cuidado, ya que existen muchas chicas que están unos meses en la cocina haciendo buñuelos y creen que ya aprenden, pero cuando salen a ofrecer es un desastre. Para aprender su preparación se tiene que tener mucha paciencia.

¿Nos revelará el truco de como prepara los buñuelos?

Eso no se puede, es algo que solo se lo transmitiría a mi hijo, por ahora se que a la gente le agrada y un cliente satisfecho no vuelvo solo si no trae a más para seguir degustando de mi cocina.

¿Esta actividad le ha permitido sacar adelante a su familia?

Exacto, no hay de qué avergonzarse, mi hijo ya tiene 17 años y ahora se prepara para la universidad. Yo sé que el no se avergüenza de lo que hago y todo el esfuerzo que dedico al negocio se verá reflejado en su ingreso a la universidad, para que sea un profesional.

CIFRA

20

años se dedica a la preparación de este postre tradicional.

CIFRA

1

Hijo que gracias a este negocio ha podido cuidar.

PERFIL

Yeni ticona Mamani

Empresaria

Tiene 40 años y desde hace 20 se dedica a la preparación de este postre, tiene un hijo y espera que ingrese a la universidad para que sea profesional.

FRASE

Lo tradicional es que el buñuelo esté acompañado de chancaca, pero hemos aprendido a realizar combinaciones para darle otro gusto