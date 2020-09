Este miércoles vence el plazo para que los interesados en participar en las elecciones generales 2021 se inscriban como militantes de un partido político ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones.

El militante de Alianza para el Progreso, Christian Talavera, informó que remitió 37 currículum al Comité Ejecutivo Político de Lima para calificar a los posibles postulantes por Arequipa. Los seleccionados se inscribirán como militantes, aunque posteriormente se someterán a las elecciones internas.

De los 37 interesados, 26 son varones y 11 mujeres. Talavera aseguró que entre los requisitos aceptan a profesionales sin antecedentes penales y con experiencia en gestión pública.

En el Partido Morado ya remitieron el padrón de 11 mil nuevos militantes a nivel nacional al ROP, por lo que confían en que tendrán los candidatos con los perfiles requeridos. El secretario regional de esta agrupación y también congresista, José Núñez, indicó que también usarán el 20% de invitados que la reciente norma permite.

Apra y Acción Popular postularán con militantes de trayectoria

“No buscamos candidatos externos, tenemos apristas de trayectoria”, dijo el secretario del Apra, Jorge Chirinos, luego de asegurar que sí participarán en las elecciones y los interesados se someterán a las elecciones internas en noviembre.

Mientras que Mauricio Chang, secretario de Acción Popular, también informó que pondrán con candidatos propios, por lo que no necesitarán invitados. Chang confirmó su interés de postular al Congreso, pero se someterá a las elecciones internas.

No postulará. El exregidor provincial y postulante al Congreso, Christian Talavera, aseguró que no volverá a postular, aunque no descarta otras aspiraciones.