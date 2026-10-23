La región Arequipa terminó el recuento de votos de las actas observadas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 el pasado 21 de octubre, fecha en que se realizó la última audiencia a cargo del Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa. La vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Sandra Díaz, informó que se revisaron 171 actas observadas en la región y se dispusieron 11 audiencias de recuento.

Del total, el JEE de Arequipa registró 76 actas observadas y dispuso seis audiencias; Camaná tuvo 18 actas y tres audiencias; Condesuyos, cuatro actas y una audiencia; mientras que Caylloma registró 23 actas y una audiencia. Con la última jornada del 21 de octubre, los cuatro jurados electorales especiales terminaron esta etapa en la región.

Díaz explicó que las actas fueron observadas porque presentaron errores materiales, problemas de legibilidad, información incompleta, falta de datos o errores aritméticos. En estos casos, los jurados electorales especiales compararon las actas recibidas de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) y, cuando no es posible levantar la observación, realizan audiencias para volver a contar las cédulas de sufragio.

“Antes, si no se podían levantar las observaciones, se procedía a anular esa mesa de sufragio. Ahora, con la finalidad de conservar el voto del ciudadano, se realizan estas audiencias de recuento, que son públicas y cuentan con la notificación a los personeros de las organizaciones políticas y al Ministerio Público para que puedan asistir”, explicó

Tras terminar el recuento y resolver las observaciones, los resultados son remitidos a las ODPE para continuar con el cómputo oficial. Luego se procederá a la proclamación de resultados y entrega de credenciales. Díaz indicó que el plazo máximo para realizar las audiencias era el 28 de octubre, pero Arequipa terminó esta etapa antes de la fecha prevista.