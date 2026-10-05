Con los resultados de la ONPE hasta las 7:52 a. m., Fuerza Arequipeña encabeza la proyección de consejeros por la provincia de Arequipa. Con el 93.94% de las actas contabilizadas, obtendría tres de los seis escaños; Ahora Nación alcanzaría dos y Arequipa Avancemos, uno.

De mantenerse esta distribución, los representantes por Fuerza Arequipeña serían Óscar Alfredo Ayala Arenas, Gleny Maribel Aquepucho Paco y Rutbel Raúl Begazo Salazar. Por Ahora Nación ingresarían José Raúl Suárez Llerena y Cleopatra Chávez Menacho de Arenas, mientras que Cristhian Mario Cuadros Treviño ocuparía el escaño de Arequipa Avancemos.

Entre las demás provincias, Islay, con el 99.44% de actas contabilizadas, perfila como consejero a Juan Luis Quijahuaman Arteta, de Alianza para el Progreso, con 7,939 votos. En Camaná, donde el avance llega al 97.78%, Ali Anyelo Chiock Amesquita, de Acción Popular, se quedaría con el escaño, con 6,641 votos.

En Caylloma, con el 76.77% de actas contabilizadas, la proyección considera a Luz del Carpio Arguelles, de Alianza para el Progreso, y a Edy Milagros Casco Cano, de Arequipa Avancemos. En Condesuyos, con el 69.64% de avance, se perfila Galo Miguel Sarmiento Sanchez, de Ahora Nación, con 1,641 votos.

La proyección para La Unión, donde se ha contabilizado el 63.265% de las actas, ubica a Cesar Rolando Totocayo Aymara, de Somos Perú, y a Cesar Concepción Bellido Angulo, de Ahora Nación.

En Castilla, con el 47.62%, aparecen Martha Marcelina Huamani Castro, de Fuerza Arequipeña, y Max Ellas Moron Alvarez, de Ahora Nación.

Mientras tanto, en la provincia de Caravelí, con el 35.01% de actas contabilizadas, Lina Mariana Ugarte Angulo, de Ahora Nación, figura con 1,817 votos.

Cabe resaltar que esta proyección es preliminar y puede modificarse a medida que avance el conteo, especialmente en Caravelí y Castilla, donde todavía falta procesar más de la mitad de las actas.