Elmer Cáceres Llica: “Aduviri sigue egoísta con Paltuture”

El gobernador regional Elmer Cáceres Llica señaló que su homólogo de Puno, Walter Aduviri, sigue con una posición egoísta respecto al entrampamiento del proyecto de la represa Paltuture, que exige la provinciade Islay.

Estas declaraciones las dio luego de sostener una reunión en Palacio de Gobierno c con el premier Salvador Del Solar, junto con las autoridades de la provincia de Islay.

Cáceres Llica, le pidió a su par Walter Aduviri para que reflexione sobre el tema de la represa que lleva varios años sin ser ejecutada. Reiteró que en la actualidad la población de la provincia de Islay consume agua contaminada.

Cabe indicar que el proyecto está paralizado desde el 2016 debido a las dos medidas cautelares que interpuso Puno contra la licitación.

POSTURA. De otro lado, Cáceres señaló que el principal tema que trataron fue el proyecto minero Tía María. “Hemos venido a ratificar nuestra posición frente a Tía María, creemos que no es el momento oportuno para iniciar esta obra, porque no hay licencia social”, expresó.

Manifestó que el pueblo de la provincia de Islay está en contra de este proyecto, ya que no están dadas las condiciones y ni siquiera se ha construido la represa Paltuture.

“Actualmente la población está consumiendo agua contaminada, por eso le pedimos al presidente de la República que no le de licencia de construcción a Tía María”, enfatizó.

La respuesta del Gobierno es que se respete las normas legales, pero los alcalde advirtieron en la cita que los pobladores pueden protestar en cualquier momento.

Criticó al Estado porque no tiene presencia activa en esta provincia.