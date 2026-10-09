El exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres Llica volvió a publicar contenido en redes sociales tras quedar fuera de la segunda vuelta de las elecciones regionales de 2026. Esta vez, apareció bailando al ritmo de una canción del artista Chinito del Ande y acompañó el video con un mensaje en el que se presentó como su bailarín: “Saben, ahora soy el bailarín del Chinito del Ande. Trabajo es trabajo, ok”.

En la grabación, Cáceres Llica aparece con sus habituales lentes oscuros, un collar con un dije de cruz, polo y polera negros, mientras realiza algunos pasos de baile al ritmo de la música.

La publicación se suma a los mensajes que difundió días antes, luego de conocer los resultados electorales que lo dejaron fuera de la segunda vuelta. En esas publicaciones, que posteriormente fueron eliminadas, afirmó que los ciudadanos de Puno lo habían traicionado y pidió “10 guerrilleros”.

Publicaciones de Elmer Cáceres Llica

El resultado electoral dejó a Cáceres Llica en el tercer lugar, fuera de la contienda para ocupar el cargo de gobernador en una segunda oportunidad. Sus recientes publicaciones vuelven a ponerlo en el centro de la atención pública, aunque esta vez con un tono distinto al de sus mensajes posteriores a la derrota.

La reciente publicación no incluye explicaciones sobre su futuro político ni sobre una eventual participación en actividades artísticas.