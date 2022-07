La propuesta de un tranvía eléctrico en Arequipa sería inviable debido a la situación caótica en el transporte, así lo aseguro el ingeniero en transportes, Elvis Jump.

Este proyecto además necesitaría un subsidio no menor de 4 soles diarios por persona que use el servicio, lo cual sería más de lo que ingresa a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) de 3 millones de soles anualmente.

Para el ingeniero, el tranvía no se utiliza para transporte común, sino para el turismo que se utiliza todo el día. “En vez de generar proyectos que aumenten la capacidad vial en la ciudad, estamos trayendo proyectos que consumen capacidad, pero no solamente se queda ahí, sino que además necesitan subsidios. Es una situación que no va funcionar en Arequipa”, sugirió el especialista.