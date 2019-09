Emergencia del hospital Carlos Alberto Seguín ya no da para más, ha llegado al límite

Síguenos en Facebook

El servicio de Emergencia del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo ha llegado a su límite. Pacientes durmiendo en camillas en los pasillos, tugurización y falta de personal, son las constantes dolencias de este establecimiento. Para solucionar este problema, la gerencia de EsSalud dispuso la remodelación del edificio administrativo y del hospital Metropolitano para la nueva área de urgencias que ayudará a descongestionar al nosocomio. Sobre este problema hablamos con el gerente de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud, Edilberto Salazar Zender.

¿Qué se puede hacer para mejorar el servicio de Emergencia en el hospital? El hospital nacional ahorita no puede dar más, no podemos ampliar porque ya ha llegado al límite en ambientes, camas y todo eso. Tenemos un pobre primer y segundo nivel (centros de periferia) y lo que tenemos que hacer es fortalecer el primer y segundo nivel de atención. Con lo que está pasando ahora en el Perú, un proyecto de inversión sale en 5, 6, 7 años, pero no vamos a esperar todo ese tiempo, tenemos que hacer algo.

Pero la situación de la Emergencia en el hospital no es nueva, ya en el 2016 se evidenció. Digamos que esto está lleva cuatro años y no se resuelve. Por eso, no voy a esperar más años a que esto se agrave, porque hasta ahorita no había ningún proyecto nuevo de inversión para esto. No podemos hacer nada en Emergencia del hospital nacional porque no da más. Tenemos que fortalecer los demás establecimientos, Metropolitano, Yanahuara, Escomel, Mollendo. Así van a llegar menos pacientes aquí al hospital, eso es lo que tenemos que hacer y en forma inmediata, porque el paciente es nuestra prioridad.

Es cierto que la capacidad del hospital ya rebasó, pero el problema también es gestión. Por ejemplo, el tópico es la mitad en tamaño del Metropolitano y hay dos enfermeras para cientos de pacientes. Le doy la solución. Yo estoy diciéndole cosas que estamos planificando. Esto de acá (el edificio de la gerencia) se va a convertir en un hospital, ya hemos dado la buena pro y el día lunes 2 de setiembre van a comenzar las obras de refacción en el primer y segundo piso. Toda la emergencia del Metropolitano y las prioridades 3 y 4 (urgencias) del hospital se van a venir acá a fin de año. No estamos hablando de qué es lo que se va a hacer, estamos hablando de que ya se ha dado la buena pro, y esto viene con equipamiento y personal. Hemos contratado 300 personas que tenemos en Miraflores y Yanahuara y que al final se van a convertir en plazas de la institución. Vamos a comunicar lo que hay entre la playa de estacionamiento y la reja, por donde pasa una ambulancia, lo vamos a liberar y por ahí va a ser el paso del hospital a la emergencia. La gerencia, que está en el tercer y cuarto piso se va a trasladar a la parte de mantenimiento y acá se van a habilitar 107 camas hospitalarias más dos salas de operaciones, donde se va a descongestionar el hospital. Abajo, Emergencia, también va a tener sus camas de observación. Estamos hablando de que todo el primer nivel del Metropolitano va a ser la Emergencia desde diciembre. Las camas, yo calculo que para el mes de febrero.

¿Y hasta entonces la situación de Emergencia va a seguir como tal, no habrá una enfermera más por lo menos? Hemos contratado enfermeras para emergencia por servicios no personales.

Pero solo hay dos. Es que usted está viendo la parte de afuera, adentro hay más personal.

Me refiero a la atención de los pacientes que llegan y son atendidos en el ingreso de Emergencia, en el pasillo. En el tópico solo hay dos. Es ahí donde es el asunto crítico, adentro no. Bueno, en este caso no sé qué es lo que ha visto, pero yo he contratado 60 enfermeras por servicios no personales y le he dicho lo que vamos a hacer. En todo el país, la prioridad la tiene Arequipa. En todo caso, veré con el personal lo necesario.

Pude ver a una enfermera caminar por el pasillo buscando una cama y nadie sabía dónde estaba porque es un desorden. Si todo está establecido ahí. Las camillas son eventuales, no son permanentes.

Bueno, hay pacientes tres días en la camilla en el pasillo. Las camillas son eventuales, pero hay momentos en que el sector es crítico. ¿Cuántos gerentes han pasado y siguen en esto? Lo que estoy haciendo ahorita no hay gerente en los últimos 20 años que lo haya hecho, estoy consiguiendo millones para estas cosas. Tenemos el Escomel, donde en todo el primer nivel están haciendo una emergencia y me la entregan a fin de mes. Van ampliar a tres salas de operaciones. He hecho la unidad de Oncomatología, la Unidad de Pediatría, en el Yanahuara ahorita me están haciendo el expediente porque ahí haré para fin de año la ampliación de Emergencia y Cuidados Intensivos. Estamos trabajando por la institución.

Edilberto Salazar Zender, médico. Ha sido director del hospital de Mollendo y nombrado Gerente de la Red Asistencial de EsSalud de Cusco. Asumió el cargo en Arequipa en el año 2018.

2.9 millones de soles invertirán en mantenimiento del hospital

5 millones se van a destinar para equipa- miento

4 millones se requieren para las camas hospitalarias