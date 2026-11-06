La duodécima edición del Hay Festival Arequipa comenzó con gran expectativa y una amplia participación del público. El evento se desarrollará hasta el 8 de noviembre y ya registra al menos ocho actividades con entradas agotadas, entre ellas la presentación del Premio Nobel de Literatura 2003, J. M. Coetzee.

La inauguración del festival se realizó en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa al mediodía del jueves, con la presencia de la embajadora de Gran Bretaña, Su-Lin Garbett-Shiels, quien, durante sus palabras de bienvenida, destacó la participación de cuatro representantes de la nación europea en esta edición.

Por su parte, la directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes, mencionó que durante los 12 años de presencia del certamen en Arequipa han participado más de mil 500 invitados en más de mil actividades. “Arequipa es el corazón, el centro del festival”, mencionó.

ENTRADAS AGOTADAS

Uno de los encuentros más esperados y que ya agotó sus localidades es la presentación del escritor sudafricano J. M. Coetzee, quien participará en una actividad relacionada con una publicación sobre el escritor arequipeño Mariano Melgar. El Nobel de Literatura estará acompañado por Valerie Miles este 7 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal.

Con esa misma recepción también se encuentra la presentación de Liliana Blum, Giovanna Pollarolo y Patricio Pron en la Casa del Moral y la exposición de la literata nigeriana Irenosen Okojie en la Alianza Francesa, este sábado.

Entre las actividades culturales también destaca el conversatorio que tendrá como tema central al tenista arequipeño Alex Olmedo, quien ganó el Torneo Wimbledon 1959. Dicho evento se realizará el 7 de noviembre a las 18:00 horas en el Colegio de Arquitectos de Arequipa.