En diciembre del año pasado, el estudiante Alexander Márquez Arosquipa desapareció de su vivienda ubicada en el asentamiento humano Horacio Zevallos Gamez del distrito de Socabaya, en Arequipa. Hace dos semanas, su padre Hipólito Márquez, obtuvo la primera pista para dar con su paradero pues sus documentos aparecieron en manos de un supuesto extractor de materiales en Colombia y teme que algo malo le haya ocurrido como sucedió con el huanuqueño Silvio Cántaro Tolentino (19) quien fue arrojado al vacío desde lo alto de un puente por presuntos ciudadanos venezolanos.

El obrero sostuvo que no vive con su hijo y el 31 de diciembre del 2020 llegó a la ciudad para visitarlo, dándose con la sorpresa de que había desaparecido. “Pudo ser el 29 de diciembre porque el día anterior estuvo con su mamá. Solo se ha llevado una ropa y sus documentos”, dijo el obrero que desconoce los motivos del porqué se ausentó su hijo sin decir con quién y a dónde se iría. La madre de Alexander le comentó que lo había notado aburrido y un poco molesto.

Buscó a Alexander sin éxito en Arequipa, preguntó a sus amigos e incluso lo llamó varias veces al celular que aún timbraba, pero no le respondía. Hipólito Márquez acudió el 3 de enero a la comisaría de Socabaya para denunciar la desaparición de Alexander y asegura que los efectivos no le permitieron hacerlo hasta el 6 de enero cuando el celular dejó de sonar. Tras la denuncia, la comisaría remitió el caso al área de Trata de Personas y a pesar del tiempo transcurrido, el obrero no tuvo ninguna pista del paradero de su hijo sino hasta un mes después.

Colombiano asegura que halló documentos trabajando en el río

Hipólito Márquez llamó a su hijo el 6 de febrero y después de timbrar varias veces una voz extraña le respondió para decirle que no era Alexander. El sujeto le dijo que había encontrado la billetera de su hijo con su DNI, tarjetas bancarias y el chip de su equipo mientras trabajaba extrayendo material del río Guadalajara que está ubicado en la ciudad de Buga, en el departamento de Valle del Cauca, Colombia.

Pensó que el hombre estaba bromeando y le pidió que enviara las fotos de las pertenencias del estudiante para ver si era cierto lo que le decía. El extraño accedió al pedido y desde otro número le envió por WhatsApp las fotos de las pertenencias de Alexander. el numero desde el cual recibió la información tiene el código del país cafetero.

A través de WhatsApp recibió los documentos de su hijo.

“Me dijo que envió las fotos desde el celular de una amiga porque él no tiene WhatsApp y que solo había colocado el chip de mi hijo en su celular. Temo que sea realmente cierto lo que me dice, que lo halló en Colombia, y le haya pasado algo malo a mi hijo. Hay mucha gente mala”, sostuvo Hipólito Márquez mientras recuerda la terrible muerte que tuvo Silvio Cántaro.

El desesperado padre pide a la Policía y, sobre todo, a la Fiscalía que soliciten a la empresa Claro la geolocalización del celular de Alexander para saber si realmente salió del país, en migraciones le informaron que no cruzó la frontera, al menos no de forma legal. “Solo quiero encontrar a mi hijo y necesito de mucha ayuda”, apuntó.