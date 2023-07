Walter Paye, hermano de los músicos del conjunto musical ‘Grupo G’, exigió al jefe de la IX Macrepol, general PNP Ghino Malaspina, la inmediata captura de los delincuentes que han dejado al borde de la muerte a René Miguel Paye Llaza, percusionista de la agrupación que recibió un balazo en la cabeza durante el asalto que sufrió en Camaná.

“Lo que pedimos es justicia para mis hermanos, esto no puede quedar así, no pueden asaltar, matar a las personas y estar libres. Esto le puede pasar a cualquiera y por eso exigimos que se logre atrapar a estos delincuentes porque no puede seguir pasando. Exijo justicia y que haya resultados”, dijo sumamente consternado el hermano de René y Julio Cesar Paye tras visitarlos en el hospital Honorio Delgado Espinoza donde fueron internados esta mañana.

Crítico. Walter Paye sostuvo que le pidió a los médicos del hospital transferir a su hermano René a una clínica particular pero les informaron que no es recomendable y no podrían operarlos pues el proyectil está alojado en el mismo cerebro, “dijeron que al operarlo lo dejarían sin funciones. Es muy triste lo que está pasando con mi hermano y le pedimos a todos sus oraciones, su situación es muy complicada”, refirió Walter.

A través de las redes sociales pidieron orar por la recuperación de los músicos. El pronostico de René no es favorable.

Sobre el estado de salud de Julio Cesar Paye, dijo que a pesar de las heridas que tiene su hermano en el brazo y el pecho por los balazos recibidos durante el asalto, su situación es estable y los médicos evalúan operarlo en las próximas horas.

HERIDO. De otro lado, el jefe de la IX Macrepol Ghino Malaspina, refirió que han desplegados detectives de Robos de la Divincri para ubicar a los delincuentes que dispararon a matar a los músicos la madrugada de hoy en la vía de penetración a Ocoña, dijo que uno de los hampones se hirió en la pierna de un balazo.

Ese rastro podría conducirlos hacia la identificación de los ladrones que tiraron a matar para apoderarse de 10 mil soles y otros objetos de valor de los integrantes del ‘Grupo G’ que animó las celebraciones por el día de San Pedro y San Pablo en una labor minera de Secocha, en la provincia de Camaná.

