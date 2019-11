En una semana OEFA dará resultados de inspección a Tía María

Síguenos en Facebook

En una semana a más tardar el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tendrá resultados de la inspección que se hará el campamento del proyecto minero Tía María. Así lo confirmó la Ministra del Ambiente Lucía Ruiz Ostoic.

Manifestó que una delegación de cinco profesionales se encuentran desde el jueves de esta semana quienes verificarán que la empresa no haya ejecutado ninguna obra que no este considerada dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

"Mucha gente nos ha dicho que la empresa ya ha empezado a construir. Por eso la OEFA debe ir y debe verificar que no se ha construido y que no existen las operaciones mineras que se señalan", manifestó

Pidió a la población del valle de Tambo a no continuar con las protestas ya que desde el Gobierno no se busca imponer el proyecto minero y que la empresa Southern Perú ha mostrado su disposición de no iniciar trabajos hasta conseguir las condiciones sociales que se requieren.

"Como gobierno impulsamos inversiones sostenibles basadas en lo económico, ambiental y social (...) La empresa tiene licencia pero no la va a ejercer y a través de OEFA no se puede impedir la construcción", manifestó.

OPOSICIÓN. Sobre la oposición que ha mostrado el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, al proyecto minero Tía María, la ministra aseguró que está en su derecho. "El gobernador esta en todo su derecha de apelar al Poder Judicial porque el considera que su reclamo no fue atendido", dijo.