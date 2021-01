La comisión investigadora de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) del Consejo Regional de Arequipa(CRA) encontró varias irregularidades que incluso contemplan perjuicios económicos.

En la sesión del Consejo Regional de Arequipa(CRA) del martes 26 de enero, el consejero José Luis Hancco, como presidente del grupo de trabajo indicó que varios alcances ya fueron entregados a la Contraloría donde ya se dieron informes de orientación de oficio y auditoría.

SON CINCO CONCLUSIONES

La primera conclusión esta referida a las las vías de acceso perimetrales en la irrigación Siguas I fase la cual no estaba en la adenda 12 y no era necesaria, pero se ha destinado un presupuesto de cerca de S/243 mil y los trabajos no se han culminado por la falta de certificados de inexistencia de restos arqueológicos, además mil galones de este proyecto se usaron en labores del desembalse del río Colca.

El segundo punto es de Majes II que se habría quedado sin presupuesto. “El proyecto Majes Siguas II no está en el Presupuesto Institucional de Apertura del Ministerio de Economía y Finanzas; como se recuerda en la Ley de Endeudamiento se probaron 3 proyectos: Chinchero, Chavomochic III y Majes II; lamentablemente no se alcanzó la documentación respectiva a tiempo y tampoco esta en Proinversión”, resaltó Hancco.

A ello se suma un perjuicio económico con la perdida de 22 mil soles de la caja de dicha entidad que data del 2019 y que hasta ahora no se esclarecen responsabilidades. También encontraron una supuesta suplantación de la encargada de remuneraciones, Nidia Colque, habiéndose girado 15 cheques.

Finalmente identificaron que el 2020 el dinero del proyecto se ha usado en la modalidad de encargo y aún esta pendiente la rendición de 35 mil soles que se otorgaron a la trabajadora Nancy Velásquez.

Al culminar la exposición el informe presentado por la comisión investigadora que la conformaron los consejeros José Luis Hancco, Edy Medina y Harberth Zúñiga, fue aprobado por unanimidad.