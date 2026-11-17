A menos de tres semanas de la segunda elección regional, comienzan a revelarse los equipos técnicos que acompañan a los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa. Sin embargo, lejos de generar plena confianza sobre su idoneidad, varios de sus integrantes arrastran antecedentes políticos y vínculos con anteriores gestiones, lo que obliga a los postulantes a explicar los criterios de sus designaciones.

“APOYO” DE ALCALDE

Aunque el candidato de Fuerza Arequipeña, Alfredo Zegarra Tejada, no realizó una presentación oficial de los especialistas que integran su equipo técnico, en los últimos días ha estado acompañado por Franco Vidal, actual alcalde de Ate (Lima) y próximo primer regidor de ese distrito.

Durante su primera visita a Arequipa, Vidal expresó públicamente su respaldo a Zegarra. En su segundo arribo, realizado la semana pasada en el marco de un campeonato relámpago de fulbito, la autoridad edil aseguró que forma parte del equipo técnico del candidato regional y adelantó que visitará con mayor frecuencia la Ciudad Blanca.

EXFUNCIONARIOS DE VARIAS GESTIONES

La mañana del lunes, el candidato de Ahora Nación, Jenry Huisa, presentó a su equipo técnico, integrado por exfuncionarios de la actual gestión del gobernador Rohel Sánchez, de la exgobernadora Kimmerlee Gutiérrez e incluso de la administración del vacado alcalde provincial Víctor Hugo Rivera.

Uno de los nombres más recurrentes es el de Carlos Andrade Pareja, quien ocupó cargos de confianza durante el gobierno regional de Kimmerlee Gutiérrez. Además, fue gerente municipal en la gestión de Víctor Hugo Rivera y participó en su comisión de transferencia.

Procedente de la gestión de Rohel Sánchez figura Miguel Briones, quien se desempeñó como secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), instancia que no concretó el proyecto del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) y que ahora forma parte de la hoja de ruta del candidato.

También integra el equipo Alfredo Álvarez Díaz, quien fue designado miembro del directorio de la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani.

Entre los nombres vinculados a la gestión de Rivera también aparece Luisa Diomira Macedo Franco, exsubgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Asimismo, figura Elvis Jump, quien fue funcionario durante la administración regional de Kimmerlee Gutiérrez y se desempeñó como gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa cuando Alfredo Zegarra ejercía la alcaldía.