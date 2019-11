Erika Stockholm: "Sepan que mi muerte no la he causado yo"

Síguenos en Facebook

El Perú es el tercer país en el mundo en la afectación del cambio climático. Los daños pueden verse cotidianamente, pero tal vez sea el descongelamiento de los glaciares uno de los problemas de mayor envergadura.

Los científicos piensan que si la disminución de la nieve continúa a este ritmo, acabaremos el siglo, algunos nevados podrían perder entre el 78 y 97% de su volumen.

Los incendios forestales, la quema de pastizales, la contaminación por humos, el uso de madera para cocinar, y los combustibles fósiles, son algunos de los factores que inciden en este fenómeno.

Los glaciares Shallap y Vallunaraju en Huaraz son los más afectados por estas razones, y fueron tomados en cuenta por el Consejo Nacional de Investigación Medioambiente en el proyecto colaborativo con Perú, Trans.MISSION II, una innovadora forma de exponer problemas medioambientales complejos para que sean fácilmente entendidos por el público. La actriz y narradora peruana Ericka Stockholm le dio vida a Shallap en la narración que cautivó ayer a los asistentes a la Alianza Francesa .

"Que la memoria de mi pueblo no me tenga saña, pues yo nunca quise acabar con el valle y que todos sepan que mi muerte no la he causado yo", es en parte lo que dice el nevado que al principio aparece contento de prodigar agua y todos los recursos para la subsistencia de las comunidades a sus faldas, que lego se ven perjudicadas por el deshileo, las inundaciones y la muerte del nevado, ocasionada por los hombres.