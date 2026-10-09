Los precios de los combustibles en Arequipa podrían registrar una tendencia a la baja en un plazo de 15 a 30 días, estimó Magno Salas, presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio de Arequipa. Informó que los precios se han estabilizado durante las últimas dos semanas.

El dirigente explicó que uno de los factores que podría favorecer la reducción es la recuperación de la producción de Petroperú, empresa que alcanzó aproximadamente el 80% de su capacidad. Esta mejora ha contribuido a disminuir la escasez de combustible y a estabilizar los precios en el mercado nacional. Si la producción llega al 100%, estimo que podría observarse una reducción en las próximas semanas.

No obstante, Salas advirtió que el panorama internacional continúa generando incertidumbre debido al conflicto en Medio Oriente y las fluctuaciones del mercado petrolero. Señaló que los precios internacionales pueden experimentar variaciones importantes en un solo día, lo que repercute en los costos de los combustibles en el país. Por ello, manifestó que la eventual disminución dependerá tanto de la recuperación de la producción nacional como del comportamiento del mercado externo.

CONVERSIÓN DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE

El representante de los griferos recordó que hace ocho años propusieron a la Municipalidad Provincial de Arequipa impulsar la conversión de las unidades de transporte público al gas natural. Sin embargo, la iniciativa no tuvo la respuesta esperada de las autoridades. Consideró que contar con una alternativa energética de precio más estable habría permitido reducir la exposición del sector a las variaciones del petróleo y la variación del pasaje de S/ 1.00 a S/ 1.30.

Salas también cuestionó el alcance de los mecanismos de subsidio anunciados por el Estado y afirmó que estos no estarían llegando de manera suficiente al transporte urbano ni al de carga. Según su estimación, la ayuda alcanzaría aproximadamente al 8 % del mercado.