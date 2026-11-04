¿Sabrían los pobladores de Quilca cómo ponerse a salvo si un terremoto de magnitud 8 provoca un tsunami? Esa fue una de las situaciones que se puso a prueba durante el simulacro realizado hoy miércoles 4 de noviembre en este distrito de la provincia de Camaná.

El ejercicio recreó un fuerte movimiento sísmico seguido de un tsunami, con el propósito de comprobar cómo responderían la población y las autoridades ante una emergencia de esta magnitud. Durante la actividad se evaluaron los procedimientos de evacuación, las rutas que permitirían alejarse de la zona de peligro y los lugares considerados seguros.

En el simulacro participaron representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Marina de Guerra del Perú, la Prefectura, el Ministerio de Salud y autoridades locales y regionales. La Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) estuvieron a cargo del seguimiento.

La alcaldesa de Quilca, Yesenia Candelaria Condori Yapo, destacó la importancia de realizar estos ejercicios y contar con la participación de las instituciones responsables de atender una emergencia. Por su parte, el gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, José Antonio Carrera Paulette, señaló que la población debe conocer las rutas de evacuación y las zonas seguras para actuar oportunamente.

La actividad formó parte de las acciones de preparación ante posibles emergencias en el litoral arequipeño, especialmente en las provincias de Camaná, Caravelí e Islay, que también deben estar preparadas frente al riesgo de sismos y tsunamis.