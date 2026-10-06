Los ciudadanos que cumplieron la función de miembros de mesa en las elecciones del domingo 4 de octubre tienen hasta este miércoles 7 de octubre para registrar cómo quieren recibir la compensación económica de 165 soles.

El trámite se realiza a través de la plataforma habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los miembros de mesa seleccionados en el sorteo del 24 de julio pueden escoger entre tres modalidades para recibir el dinero.

Una de las opciones es solicitar el depósito en una cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank. También pueden elegir el abono mediante Yape o acudir a una ventanilla del Banco de la Nación para cobrar la compensación.

El monto de 165 soles corresponde al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) establecida para este año, cuyo valor es de 5 mil 500 soles.

El pago no es el único beneficio para quienes cumplieron esta función electoral. Los miembros de mesa que además participaron en las capacitaciones tienen derecho a un día de descanso remunerado y no compensable.

Este beneficio alcanza tanto a trabajadores del sector público como del privado. La capacitación estuvo a cargo de la ONPE mediante sus oficinas, jornadas presenciales y la plataforma virtual ONPEduca.

En tanto, quienes fueron sorteados como miembros de mesa y no se presentaron oportunamente para instalar su mesa se exponen a una multa de 275 soles, equivalente al 5% de la UIT.

La ONPE recordó que el cargo de miembro de mesa, tanto titular como suplente, es irrenunciable, salvo las excepciones previstas por la Ley Orgánica de Elecciones.