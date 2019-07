Estudiante que murió aplastado por cúster estaba por terminar su carrera en la UNSA

Síguenos en Facebook

Luto en Paucarpata. Erick Chambi Machaca (24) estaba a menos de cinco meses de terminar su carrera de psicología en la Universidad Nacional de San Agustín, pero un accidente le acortó la vida. La madrugada de ayer murió triturado por una cúster de placa Z2X-725 de la empresa Oriol, a tres cuadras de su casa en Paucarpata.

Según información policial, la unidad que era conducida por Eduardo Rodríguez Chira (51) tuvo desperfectos mecánicos y terminó impactando contra un poste y uno de los muros del parque Los Sentidos en la Av. Olímplica, sector de Ciudad Blanca donde estaba el estudiante.

Este último también pereció en el hospital Honorio Delgado Espinoza horas después.

Adolfo Chambi, padre del estudiante, contó que una hora antes de que Erick falleciera, le dijo que no se preocupara ya que estaba cerca con sus excompañeros de secundaria, celebrando el aniversario de su I.E. Julio C. Tello.

“Había ido al cine con una amiga y cuando regresaba a la casa, se juntó con los chicos (...) no imaginé que el domingo sería el último día que la pasaría en familia, junto a su mamá que vino de tan lejos”, dijo Chambi cuando retiraba el cajón de su hijo de la morgue.

DOLOR. Maruja Machaca, madre del estudiante pidió que la empresa que provocó la muerte de su Erick y que pertenece al Sistema Integrado de Transportes, sea investigada.

“Miren como me entregan a mi hijo, me lo tengo que llevar en cajón, no es justo, que se haga justicia por favor”, protestó llorando.

GuARDAN SILENCIO. Quienes no quisieron hablar sobre lo sucedido, fueron los familiares de Rodríguez, quienes llegaron al hospital generar para retirar su cuerpo.

A las 4 de la tarde, Erick será enterrado en el Parque La Esperanza (Cerro Colorado).