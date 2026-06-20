El congresista por Arequipa, Esdras Medina, del movimiento Renovación Popular, vivió un tenso momento en Huaraz luego de que decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) abandonaran el evento en el que participaba, dejándolo prácticamente solo frente a un auditorio casi vacío.

El hecho se produjo después de que un integrante de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) confrontara al parlamentario durante la actividad. El dirigente lo acusó de buscar dividir al movimiento estudiantil y cuestionó su respaldo a la ley de reelección de rectores, norma que, según señaló, beneficiaría directamente a Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Además, los estudiantes también recordaron la participación del legislador en modificaciones vinculadas a la reforma universitaria y a la SUNEDU, temas que continúan generando debate en distintos sectores académicos del país.

De acuerdo con dirigentes estudiantiles, el congresista no habría atendido en varias oportunidades sus pedidos de diálogo sobre estos asuntos.

Tras los cuestionamientos, decenas de alumnos optaron por retirarse del auditorio, en lo que terminó convirtiéndose en una contundente expresión de rechazo estudiantil hacia el legislador.