El Jurado Electoral Especial (JEE) de Camaná proclamó a Evangelina Checca Prudencio como alcaldesa del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, para el periodo 2027-2030. Sin embargo, su organización política, Podemos Perú, no cubrió todas las regidurías que obtuvo en las elecciones municipales debido a que varios de sus candidatos quedaron fuera del proceso electoral.

La proclamación se realizó esta mañana durante la audiencia del acta de resultados. Checca Prudencio, quien postuló como segunda regidora en la lista de Podemos Perú, asumirá la alcaldía luego de que la inscripción de Cleiton Quispe Chuquipura, candidato a burgomaestre fue declarado improcedente junto a otro candidato a regiduría.

Asimismo, también quedó descartada la posibilidad de que William Alvarado Sánchez vuelva a ocupar la alcaldía durante el periodo 2027-2030. El actual alcalde buscaba mantenerse en el cargo a través de la “reelección encubierta” en la lista de Podemos Perú; sin embargo, su candidatura como primer regidor fue tachada debido a una sentencia, por lo que no continuó en la contienda electoral.

Una particularidad de este proceso es que Podemos Perú, pese a ganar las elecciones y obtener cuatro regidurías, solo podrá ocupar tres. Esto se debe a que dos de los inscritos en la lista fueron declarados improcedentes y otro, William Alvarado, quedó fuera tras la tacha presentada en su contra.

Por esta razón, los puestos que no pudieron ser cubiertos por Podemos Perú fueron asignados mediante la cifra repartidora a otras organizaciones políticas. De esta manera, Fuerza Arequipeña y Perú Primero obtuvieron una regiduría cada una.

Alcaldesa distrital: Evangelina Checca Prudencio

Regidores:

Gabriel Apaza Condori (Podemos Perú) Liliana Yallerco Jauja (Podemos Perú Rodolfo Quispe Flores (Podemos Perú) Rocío Human Espinoza (Fuerza Arequipeña) Saturnino Epifanio Sierra Medrano (Perú primero)