El 2 de octubre, el Gobierno Regional de Arequipa convocó un concurso público para cubrir 111 plazas bajo el régimen CAS. De ellas, 18 de los 21 puestos asignados a las oficinas de Logística, Contabilidad y Tesorería fueron obtenidos por personas que ya habían mantenido vínculos contractuales con la entidad entre 2023 y 2026.

Entre los seleccionados figura Víctor Zanabria Bacigalupo, quien laboró durante 15 meses como asistente administrativo del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec).

Su contratación fue observada por la Contraloría General de la República al advertir que no cumplía el perfil requerido y que su remuneración se financió con recursos destinados a proyectos de inversión, algunos paralizados.

Tras la difusión del informe, el Gobierno Regional informó el cese de Zanabria Bacigalupo. Sin embargo, posteriormente volvió a contratarlo mediante dos órdenes de servicio de S/5 mil cada una para tareas de sellado y foliado de comprobantes de pago. El hijo del excomandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, postuló a una plaza de asistente de Tesorería y obtuvo una de las diez vacantes con un puntaje de 90,33. Según las bases del concurso, percibirá una remuneración mensual de S/3 mil 500 hasta diciembre.

CONTRATADOS

De las 23 plazas convocadas para Tesorería, Contabilidad y Logística, 18 fueron adjudicadas a personas que ya habían contratado con el Gobierno Regional durante la actual gestión, tres a postulantes sin vínculo previo y dos fueron declaradas desiertas: una en Almacén de Logística y otra para asistente de Contabilidad.

En Logística destaca la incorporación de Jorge Antonio Soto Chuctaya como asistente de servicios. Según los registros, facturó S/71 mil entre 2025 y 2026. En la misma oficina figuran las abogadas Gloria Cecilia Del Carpio Rivera, con S/82 mil percibidos mediante 12 órdenes de servicio entre 2024 y 2026, y Rosa Ángela Rodas Tong, con igual monto en nueve órdenes emitidas entre 2025 y 2026.

También fue seleccionada Saney Solmayra Gómez Sucari como asistente administrativa, tras registrar contratos por S/6 mil durante 2026.Por su parte, el grupo incorporado a la Oficina de Contabilidad acumula montos importantes por servicios prestados anteriormente a la entidad.

Encabeza la lista Anthony Emilio Enríquez Díaz, con 90 mil soles percibidos mediante 14 órdenes de servicio entre 2024 y 2026. Le siguen Luz Margarita Aruhuanca Gutiérrez, con 84 mil 250 soles en 16 órdenes de servicio desde 2021, y Luz Marina Prieto Orosco, con 81 mil soles en 12 órdenes desde 2023. También fueron seleccionadas Maribel Huamane Chivarria, quien facturó 61 mil 500 soles, y Yoselyn Valero Mollapaza, con 35 mil soles cobrados entre 2025 y 2026.

En Tesorería fueron contratados Gladys Dani Sumire Palomino, con antecedentes de contratación por S/51 mil 300; Margarita Isabel Montoya Alarcón, con S/50 mil 700; Ana Belén Flores Suaquita, con S/49 mil 860; Javier Cristian Urday Ranilla, con S/46 mil 250; Sebastián Mathías Mayca Linares, con S/32 mil 750; Karina Liliana Ylpa Apaza, con S/23 mil 750; Christiam Anco Pino, con S/56 mil 300; y Mónica Marisol Apaza Ccarita, con S/55 mil 300 en servicios prestados previamente al Gobierno Regional.