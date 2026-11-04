Un total de 90 vicuñas fueron trasladadas desde la provincia de Caylloma hasta la provincia de La Unión, en lo que representa el primer repoblamiento de esta especie silvestre realizado en la región Arequipa. Los animales fueron llevados a la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, donde se busca fortalecer su población y favorecer su reproducción en un nuevo hábitat.

La iniciativa busca que las vicuñas cuenten con mayores espacios para desarrollarse y reproducirse, además de reducir la presión sobre los pastizales del ecosistema de puna, como parte de las medidas de conservación frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Los ejemplares proceden de un área de manejo ubicada en el anexo de Tojra, en el distrito de Yanque, provincia de Caylloma, y fueron trasladados a solicitud de la Asociación de Criadores de Camélidos Huarhua (Acricadh), ubicada en el anexo de Laxa, distrito de Pampamarca, en La Unión. Esta organización cuenta con un plan de manejo aprobado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Antes del traslado, especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) inspeccionaron la zona receptora para comprobar que tuviera agua, pastizales y condiciones ambientales adecuadas para recibir a los animales. También participaron en la selección de los ejemplares, tomando en cuenta su edad, estado de salud y condiciones reproductivas.

Se priorizó a las vicuñas que no presentaban signos de enfermedades y se consideró una proporción adecuada de machos y hembras para facilitar la formación de grupos familiares y su reproducción en el nuevo espacio.

Con este repoblamiento, se busca que la comunidad de Huarhua fortalezca sus actividades de conservación y, a futuro, genere oportunidades para el aprovechamiento sostenible de la fibra de vicuña, sin poner en riesgo la supervivencia de esta especie.

Cabe señalar que Arequipa concentra la mayor población de vicuñas del país, con 73 mil 201 ejemplares registrados en el V Censo Nacional de Vicuñas 2025, realizado por el Serfor.