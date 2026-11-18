Las personas que buscan trabajo tendrán una oportunidad para presentar sus currículums y postular a una de las más de 100 vacantes laborales que se ofrecerán este viernes 20 de noviembre en la provincia de Camaná.

La feria laboral contará con la participación de 15 empresas que buscan incorporar trabajadores a sus equipos. La actividad se realizará de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, frente a la Municipalidad Provincial de Camaná.

La atención será gratuita y estará abierta a todas las personas interesadas en conseguir un empleo. Para participar, los postulantes deberán llevar su DNI y currículum vitae (CV) actualizado, documentos que les permitirán presentarse ante las empresas y participar en sus procesos de selección.

La actividad es organizada por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Camaná, con el propósito de acercar las ofertas laborales a quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo formal.