Feriado no laborable este lunes 9 de noviembre en Camaná

Los trabajadores de la provincia de Camaná tendrán feriado local no laborable este lunes 9 de noviembre, con motivo del 487.° Aniversario de Fundación Española de la provincia. La medida fue dispuesta por la Municipalidad Provincial de Camaná mediante el Decreto de Alcaldía N.° 006-2026-MPC-A.

La disposición comprende para los ocho distritos de la provincia: Camaná, Samuel Pastor, José María Quimper, Nicolás de Piérola, Mariscal Cáceres, Mariano Nicolás Valcárcel, Ocoña y Quilca.

Con esta medida, la comuna busca que la población participe en las actividades programadas por el aniversario y se sume a las celebraciones por esta fecha histórica.

Asimismo, la municipalidad invitó a las instituciones públicas y privadas a participar en las festividades oficiales, con el propósito de promover la integración de los habitantes de las zonas urbanas y rurales y fortalecer la identidad de la provincia.

ACTIVIDADES

El domingo 8 de noviembre será la misa y Te Deum en la iglesia de Camaná a las 8:00 horas, posteriormente, a las 9:00 horas el paseo de la bandera por las principales calles. Luego se continuará con el izamiento del pabellón Nacional y la bandera de Camaná en la Plaza de Armas.

A partir de las 9:45 horas será el desfile cívico escolar en la Av. Mariscal Castilla y a las 12:30 será la Sesión Solemne en el auditorio municipal. En horas de la noche, a partir de las 8:00 horas será la serenata en la Plaza de Armas.

Para el 9 de noviembre, el día central del aniversario, se programó el Corso de la Amistad en la Av. Mariscal Castilla, altura del Obelisco, continuará por Jr. Quilca, Av. Lima, Jr. Bolognesi y Sebastián.