Firma de adenda 13 no tiene sustento técnico

La primera reunión de la Comisión Investigadora del Proyecto Majes Siguas II en el Congreso terminó el lunes con la preocupación de los asistentes ante el informe final del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) que precisa 20 razones por las que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no debe firmar la adenda 13.

La revelación surge pocos días después que el GRA elaboró el acta “Ampliación del Plazo de Suspensión del Proyecto Especial Majes Siguas II en el Marco del TUO del Contrato” que da pase libre a la suscripción del acuerdo para el denominado cambio tecnológico en Majes II.

DETALLES. La comisión sesionó el lunes con dos puntos en agenda. El primero fue la presentación del titular del PSI,Huber Valdivia para la exposición de la evaluación técnica sobre el proyecto y la opinión técnica respecto a si es necesario o no la firma de la adenda. La conclusión de Valdivia fue que la modificación al contrato no es necesaria alegando que la inversión de 110 millones no justifica el ahorro de 0.14 mill/m3 de agua al año.

A juicio del congresista Horacio Zevallos Patrón, la explicación del PSI fue suficiente para hacer ver que la adenda es inviable. “El diseño considera construir reservorios con geomembranas, lo que hace inviable su mantenimiento y/o limpieza ante la acumulación de sedimento.

El diseño para trasladar el agua considera una pendiente con una altura mayor en 60 metros, que incrementaría el riesgo y la presión para lo cual se tiene previsto comprar rompedores de presión. Aún así, en caso de romperse una tubería la fuerza del agua sería imparable. Una serie de adicionales innecesarios que solo incrementan el riesgo y el presupuesto”, indicó Zevallos.

ACEPTACIÓN. Pero en el Gobierno Regional no piensan lo mismo. El acta para la ampliación de plazo para la suspensión de Majes Siguas se ajustaría a las condiciones de la contratista y que fijan la obligatoriedad para la modificación del contrato inicial con el cambio tecnológico “Esto es continuismo, contradice los compromisos asumidos por el gobernador regional el 28 de marzo ante la representación parlamentaria y los anuncios realizados por los funcionarios de AUTODEMA en el sentido que ya llegaron a un consenso con la empresa Cobra para la inclusión de tomas para el uso poblacional y agroindustrial; diseño hidráulico optimizado y el modelo de parcelación de las tierras; sin embargo lo firmado significa que lo anunciado con bombos y platillos es solo retórica, pero nada concreto que beneficie a los arequipeños” señaló el parlamentario Justiniano Apaza Ordóñez.

La salida en la Región fue fijar el 1 de junio como fecha tope para la “modificación contractual”, pese a las recomendaciones técnicas del PSI, que es el órgano competente del Ministerio de Agricultura.

Hace unos días, la ministra del ramo, Fabiola, indicó que había recibido del GRA una propuesta sobre la adenda, lo que bien podría hacer referencia al acta suscrita con la contratista. Esta cartera tiene la última palabra en este asunto.