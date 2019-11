Fiscal y defensor emplazan a Cáceres a cumplir su función

Síguenos en Facebook

El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López, y el representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, mostraron ayer su malestar por la ausencia del gobernador regional Elmer Cáceres en la aprobación del "Plan de Acción al 2021" de la Instancia Regional de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar.

La autoridad delegó su labor al presidente del Consejo Regional, Veto Bernal, mientras otros 10 integrantes de esta instancia, tampoco acudieron. (Ver lista)

RESPETO. “Me aseguraron que el gobernador iba a estar presente porque este es un acto público por mandato legal, pero ni él está ni los gerentes regionales, no hay un compromiso para garantizar los derechos de las mujeres por parte del Gobierno Regional", dijo Ángel María Manrique tras señalar que es una falta de respeto.

Invocó a Cáceres Llica y a sus gerentes a cumplir la Ley N°30364, que previene y lucha contra la violencia a la mujer, y pidió que en el acta conste que el gobernador no estuvo presente.

Franklin Tomy también fue directo. “No es la primera vez que el gobernador no asiste a reuniones en la que está obligado. El Ministerio Público exhorta públicamente a que cumpla con sus funciones, es una falta de respeto a quienes hemos concurrido", dijo tras mostrar su indignación, más aun porque envío como representante al consejero Veto Bernal y no al vicegobernador, Walter Gutiérrez.

DECEPCIÓN. El representante de la Defensoría lamentó que las instituciones no pudieran dar a conocer que acciones tomarán para prevenir más feminicidos.

"En este año hemos tenido 7 feminicidios en Arequipa y más de 17 mil denuncias por temas de violencia, aquí vemos que hay falta de compromiso por parte del gobernador para enfrentar este problema e invocamos a que se haga una reflexión y se revise la ley y asuman su responsabilidad", dijo, Manrique.

Fiorella Mattos, representante de la sociedad civil y de la organización Umanos, señaló que la autoridad no puede delegar a un consejero su representación porque la Ley N° 30364 especifica que el tiene que presidir la reunión.

La Instancia Regional se instaló en mayo y esta era la segunda reunión de titulares, la cual, según la gerenta de Desarrollo Social del GRA, Itzel Núñez, será reprogramada.

Según Mattos, si hubiera tres inasistencias de Cáceres Llica podría solicitarse su vacancia por omisión de funciones.

Es necesario mencionar que Arequipa ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor cantidad de violencia contra la mujer.

A la cita también acudieron Dilia Urquizo coordinadora regional del Centro de Emergencia Mujer (CEM) y tres representantes alternos de la Gerencia de Planificación, Corte Superior de Justicia y Gerencia Regional de Educación.