El Ministerio Público archivó la denuncia por presunta omisión de funciones contra quienes resulten responsables del Gobierno Regional de Arequipa, la Municipalidad Provincial de Islay y Municipalidad distrital de Deán Valdivia, por la presunta falta de respuesta ante los resultados de tamizajes que detectaron niveles elevados de arsénico y boro en los habitantes de este distrito.

La decisión fiscal fue emitida el 7 de octubre y dispone no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria. La denuncia había sido presentada en mayo de 2026 por el ciudadano Daniel Ugaz, quien cuestionó la presunta inacción de los funcionarios frente a los resultados de evaluaciones realizadas en 2023 por el centro de salud de Islay.

Según los resultados de la muestra, los tamizajes identificaron niveles elevados de arsénico y boro por la contaminación del río Tambo en aproximadamente 305 personas, de los cuales 295 eran niños. Uno de los casos señalados corresponde al centro de salud La Curva, donde algunos análisis de orina habrían registrado concentraciones de arsénico de hasta 829.76 µg/g, frente al valor de referencia de 20 µg/g citado en la documentación.

Tras conocer el archivamiento, Ugaz, a través de Canal 6 Mollendo cuestionó la decisión fiscal y recordó que estas evaluaciones médicas deberían ser consideradas en la investigación.

El denunciante también hizo referencia a una respuesta de la empresa Minsur al Consejo Regional de Arequipa, en la que se rechazó una solicitud de visita a la planta de tratamiento San Rafael por razones sanitarias.

PROTESTA EL 18 DE OCTUBRE

Tras la decisión del Ministerio Público, el poblador anunció una marcha desde Mollendo hasta la ciudad de Arequipa el próximo 18 de octubre. La movilización recorrerá localidades del valle de Tambo y tendrá como demandas la atención médica especializada para los menores evaluados y la revisión de la disposición fiscal por las instancias superiores.