Fiscalía de Arequipa investiga a la PNP por muerte de menor que escapó de la comisaría de Chiguata

La Fiscalía investiga las circunstancias en las que el adolescente A. P. A. S., de 17 años murió luego de escapar de la comisaría de Chiguata, donde permanecía retenido desde el martes 3 de noviembre. El menor fue encontrado al fondo de un barranco la mañana del miércoles 4 de noviembre y, pese a que fue trasladado al hospital, falleció.

La investigación a cargo del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariano Melgar, busca esclarecer cómo se produjo la fuga y qué ocurrió con el adolescente después de abandonar la dependencia policial.

De acuerdo con la información fiscal, el menor había sido intervenido por efectivos de la comisaría de Chiguata por una presunta infracción a la ley penal. Sin embargo, al día siguiente, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, logró escapar de las instalaciones policiales. Los agentes iniciaron su búsqueda y posteriormente encontraron su cuerpo en el fondo de un barranco.

Tras conocer el fallecimiento, la fiscal adjunta provincial Karla Vargas Machuca Rojas coordinó con personal de Homicidios y Criminalística de la Policía para realizar las diligencias urgentes. La investigación comprende el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en agravio del adolescente, así como el presunto delito de favorecimiento a la fuga en agravio del Estado, contra un efectivo policial que aún debe ser identificado.

Como parte de las investigaciones, la representante del Ministerio Público acudió a la comisaría de Chiguata y al lugar donde fue encontrado el cuerpo del menor. Junto con los especialistas policiales, realizó una inspección técnico-policial y dispuso verificar si existen cámaras de seguridad que permitan reconstruir lo sucedido.

También se ordenó recoger las declaraciones de los policías que prestaban servicio en la dependencia para determinar cómo se produjo la fuga y establecer si hubo alguna responsabilidad en los hechos.