La muerte de un niño de apenas dos años, cuatro días después de sufrir una descompensación durante una cirugía dental, es investigada por la Fiscalía de Arequipa por el presunto delito de negligencia médica.

El menor había sido llevado inicialmente a un consultorio odontológico ubicado en el distrito de Cayma, debido a que presentaba problemas graves de caries. Tras ser evaluado, los odontólogos determinaron que necesitaba una intervención quirúrgica, por lo que fue derivado a una clínica situada en Paucarpata.

La operación se realizó el pasado 10 de noviembre. Sin embargo, durante el procedimiento, el pequeño presentó una descompensación que obligó a trasladarlo de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde permaneció internado hasta el 14 de noviembre, fecha en que se confirmó su fallecimiento.

Tras conocer el deceso, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables. Para esclarecer lo ocurrido, la Fiscalía coordinó diligencias con personal de Homicidios y peritos de Criminalística, quienes realizaron inspecciones y otras actuaciones en los establecimientos y con el personal que atendió al menor.

Las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió durante la intervención dental y si existió alguna responsabilidad penal por parte de los profesionales que participaron en la atención del niño.