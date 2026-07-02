El intendente regional de Arequipa de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Antonio Bustamante Arapa, manifestó que la Fiscalía es el ente a iniciar una investigación de oficio en torno a la muerte de una trabajadora del Gobierno Regional de Arequipa, quien se accidentó en la Sede Central el mes pasado y semanas después murió en un hospital.

“Tengo que hacer hincapié en que nosotros solo tenemos competencias de trabajadores 728, la trabajadora era del régimen 276, entonces no es nuestra competencia. Solo se permite que la investigación esté a cargo de la Fiscalía a través de una investigación en el tema penal”, manifestó.

El funcionario precisó que en este caso el accidente debió activar los seguros respectivos, tras lo cual el establecimiento de salud a cargo debió reportarlo a través de un aplicativo, sin embargo, en este hecho dicha alerta no se activó y recién el ente tomó conocimiento una vez informado el fallecimiento, reiterando que este tema escapa de las competencias de Sunafil.

El accidente ocurrió el pasado 10 de junio, cuando cayó por las gradas, presuntamente por el mal estado de los antideslizantes. La trabajadora fue trasladada al hospital de EsSalud, perdiendo la vida el fin de semana, luego de permanecer en estado de coma.

En otro punto, Bustamante Arapa precisó que solo en abril, cuando asumió el cargo, se reportaron 10 accidentes laborales, la mayoría en el rubro minero y de construcción.

Cabe precisar que el lunes el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se abstuvo de realizar comentarios sobre el accidente laboral de la trabajadora, argumentando que “por respeto no se referiría al tema.