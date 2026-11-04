El ataque contra el penal de Socabaya, es investigado por la Fiscalía de Arequipa como un presunto caso de sicariato. El hecho se registró la mañana del 1 de noviembre y dejó dos personas heridas, además de daños en la garita de control del establecimiento penitenciario.

Según las primeras investigaciones, dos sujetos llegaron en una motocicleta hasta el puesto de vigilancia donde se encontraba el agente del INPE. Uno de ellos sacó un arma de fuego y amenazó al trabajador, quien respondió sacando su arma de reglamento.

Ante esta reacción, los desconocidos lanzaron un objeto contra la garita que, minutos después, explotó. La detonación causó daños en el puesto de control y lesiones al agente penitenciario. También resultó herida una joven que se encontraba en el lugar para visitar a uno de los internos.

Por estos hechos, el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto delito de sicariato en agravio del trabajador del INPE.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía espera el informe de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y de Criminalística. También se espera las declaraciones de los dos heridos.

Además, se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al penal, con el objetivo de identificar a los atacantes y reconstruir su recorrido antes y después de la explosión. Hasta el momento, no se ha informado sobre la captura de los responsables.