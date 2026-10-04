Forman cola en el Reniec de Arequipa para recoger el DNI y votar

Varias personas llegaron desde primeras horas de este domingo a la sede principal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Arequipa para recoger sus documentos de identidad y poder participar en las elecciones regionales y municipales.

En el local se observa la formación de colas, aunque la atención para la entrega del DNI se desarrolla con rapidez y sin mayores inconvenientes. El personal recomienda a los ciudadanos verificar previamente que el trámite de su documento haya concluido al 100% antes de acudir a recogerlo.

El Reniec programó para este domingo la atención para la entrega de DNI en su sede principal de Arequipa desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

En las oficinas de Islay y Majes, la entrega se realiza de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., mientras que en Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, la atención es de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., únicamente para la entrega de documentos.

Los ciudadanos que aún tengan pendiente recoger su DNI pueden acudir dentro de los horarios establecidos para contar con su documento y ejercer su derecho al voto.

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