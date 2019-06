Funcionarios observados por su perfil siguen trabajando

Síguenos en Facebook

Los tres funcionarios de confianza de la comuna de Cayma que fueron observados por la Contraloría General de la República, en el operativo realizado entre el 22 y 26 de abril, continúan laborando en esta entidad.Nos referimos al jefe de la oficina de Administración, el procurador Público y el encargado del Órgano de Contrataciones.Las observaciones fueron remitidas el 3 de mayo por el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI), Arturo Zea Manrique, sin embargo aún no se efectuaron los descargos de todos los implicados, quedando pendiente lo referido al jefe de la oficina de Administración, Moisés Jesús Chuctaya Huarca.El gerente municipal Edgar Puma informó que hasta el miércoles estuvieron efectuando la evaluación de los documentos presentados por el funcionario. “Si la Contraloría evalúa la documentación que envía la municipalidad y señala que no se levanta la observación, seguro nos van a comunicar y nosotros tendremos que dar cumplimiento y cambiar al funcionario”, explicó.En este caso se advirtió que Chuctaya no tiene una profesión similar a la requerida para el cargo, ya que habría estudiado Ingeniería de Sistemas.SUGERENCIA. Sobre el tema, el abogado Christian Talavera recomendó a los gobiernos locales que sean más específico en el Manual de Organización y Funciones (MOF) para evitar posteriores inconvenientes. Agregó que la Contraloría debería revisar que este documento se adecue a la realidad del distrito.“Yo creo que los MOF tienen que ser específicos y revisados o visados por la municipalidad provincial de cada jurisdicción, sería un trámite similar al que hacen para ratificar el Tupa. Así la provincial debe dar los vistos buenos a las ordenanzas que aprueban los documentos de gestión”, explicó.