Gian Marco: “Mi primera gira fue a Mollendo"

A punto de cumplir sus 30 años de carrera artística, Gian Marco regresa a Arequipa para ofrecer hoy en la noche un nuevo concierto en el Jardín de la Cerveza, en la explanada de Cerro Juli, donde promete cautivar a sus fans durante tres horas con su banda de músicos y lo mejor de su repertorio.Correo dialogó con él y estas fueron sus respuestas:

¿Han pasado casi 30 años desde que te iniciaste como cantante. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia?

Han sido años de mucha paciencia, aprendizaje, sacrificio; de aprender a no dejar de ser yo y reinventarme musicalmente. Además de tener conciencia que yo quería hacer esto toda mi vida.

¿Qué ha significado para ti tu padre y madre en tu carrera artística?.

Un mapa importantísimo que me ha dado las guías para poder enrumbarme por los mejores caminos.

Al tener familia, ¿Cómo divide el tiempo Gian Marco?

Siempre hay tiempo para todo. De alguna manera he aprendido a dosificar mis tiempos, porque si le dedicara el 100% de tiempo a mi carrera no estaría bien. Siempre hay tiempo para la familia, el ocio, para uno mismo y para el trabajo. Esto lo aprendí con los años poquito a poquito.

¿Qué significa para ti subir a los escenarios?

Es la felicidad de poder dedicarme a lo que más amo. Es una bendición poder subir a un escenario y el próximo año van a ser 30 años de carrera, 15 discos. La posibilidad de ir a diferentes ciudades de mi país y otros lugares y que pague una entrada para verte, es muy valioso.

¿Cuál ha sido el secreto para que todo el éxito en tu carrera no te afecte como persona?

Porque el éxito para mí no es ser famoso. El éxito para mí es levantarme todas las mañanas y saber que estoy vivo, que tengo trabajo, que tengo 3 hijos maravillosos, una mujer que hace 25 años me acompaña y yo la acompaño a ella; eso para mí es el éxito. La fama no sirve para nada, es pasajera.

Regresas a Arequipa luego de varios años. ¿Qué recuerdos tienes?

Yo recuerdo que la primera vez que salí de gira fue a Mollendo y me encantó. Después ya vine a Arequipa a cantar cuando estaba por crearse la FIA. He sido testigo de la evolución de los jardines de la cerveza.

Si has estado en varias oportunidades en Arequipa, ¿Dónde te gustaría tocar?

No he tocado en el Teatro Municipal nunca. Los teatros son mágicos por que tienes a la gente más cerca y más atenta. En los show masivos, la gente está un poco dispersa, está ahí contigo pero no está sino con los amigos, hay gritos.

¿De qué depende el futuro de un artista?

Yo creo que el futuro y el camino de un artista depende de él mismo. Uno busca su estructura de trabajo, es importante que los músicos peruanos entiendan eso. De repente hay leyes o cosas que podrían cambiarse para que el folklore pueda llevarse hacia afuera, eso puede ser. Pero los músicos de pop, rock, urbanos, salsero u otros géneros depende de ellos, sin estancarse en el apoyo o el favor. La música es un trabajo no un tema de mendicidad, te vas a ganar tu lugar por tu chamba y eso es lo que yo defiendo siempre. No vas a obligar a alguien que compre una entrada para verte.

Tienes tres hijos jóvenes adolescentes. ¿Cuál sería tu reflexión como padre para que se fortalezca la unión familiar?

Yo creo que hay que crecer con los hijos, sentarse a conversar con ellos. No perder la esencia de ser padres ni miedo a este mundo que es tan loco. Cada familia sabe que hace con sus hijos y los formas, y si todo está basado en el amor es mucho mejor.