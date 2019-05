Gobernador da promesas demagógicas a pueblos jóvenes

Síguenos en Facebook

En medio de un discurso populista , el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, realizó ayer una serie de promesas demagógicas a más de 500 personas pertenecientes a diferentes pueblos jóvenes de Arequipa, en la Plaza de Armas.

Cáceres no solo prometió sanear todos los terrenos invadidos de la región, si no también, la entrega de los títulos de propiedad de los mismos. Esto a través de la creación de la Oficina Técnica de Formalización. Esta oficina será integrada por personal técnico del gobierno regional y por los dirigentes de las asociaciones y centros poblados. El gobernador no solono tomó en cuenta la opinión de los consejeros, quienes deberán aprobar esta nueva ordenanza regional, sino que prometió que la oficina iniciará operaciones en corto plazo.

Así también, manifestó que el gobierno regional será la entidad fiscalizadora para que la empresa minera Cerro Verde pague el dinero que le debe a La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) , cuando el gobierno regional no tiene facultades para realizar ese trabajo. “Cerro Verde ve preparando la plata (...) con ese dinero haremos agua y desagüe para los arequipeños” manifestó.