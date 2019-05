Gobernador de Arequipa desconoce términos de la Adenda 13 de Majes II

Síguenos en Facebook

Al parecer el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, desconoce los términos bajo los que se firmará la adenda 13 con el consorcio Cobra para ejecutar el cambio tecnológico en el proyecto Majes Siguas II, provocando que el presupuesto se incremente en 104 millones de dólares.El plazo para la firma de este contrato vence el 2 de junio.

Cáceres Llica no supo responder si leyó parte de la propuesta final o bajo qué nuevas condiciones se suscribirá esta propuesta.

SIN SUSTENTO. Ante tal hecho, solo atinó a responder que se realizará de todas maneras y no se dará ni un solo sol más para la construcción del importante proyecto, aunque no sustentó su respuesta.“Ni un sol más para el proyecto, Arequipa no va a dar más dinero, esos presupuestos deben ser dados por la empresa y no por la región. Lamentablemente, si no va este proyecto la economía de Arequipa puede parar”, manifestó Cáceres.

Como se sabe, la empresa Cobra expresó con anterioridad que asumiría el cambio tecnológico, pero, como informó Proinversión, repercutiría en el costo de los terrenos y del cobro del agua.

El precio inicial de 5,500 dólares por hectárea subiría a 9,700 dólares.Esto fue negado por el gobernador regional, quien aseguró que el Gobierno Regional es el único que puede decidir los precios por los que venderá cada terreno.

“La venta es tema de la Región, se dará el precio que se considere, si se vende a un sol, si regalamos o a 10 mil soles la hectárea, eso recién se va a ver. El negocio de la empresa es la venta del agua”, aseguró.

REUNIONES. El gerente de agricultura del Gobierno Regional de Arequipa, Jaime Huerta, señaló que el jueves de esta semana se sostendrá una reunión entre representantes del Gobierno Regional, la empresa Cobra, Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, donde se ultimaría los detalles de la adenda a firmar.

“Estamos participando en todas las reuniones, como gerencia estamos involucrados en este proyecto, existe buen avance sobre el documento, mientras tanto debemos esperar a que se finalice la reunión de ese día para dar una respuesta sobre lo sucedido”, aseveró Huerta.

La Gerencia Regional de Agricultura busca asegurar los recursos hídricos del proyecto para que se puedan mantener las parcelas a sembrar.

El gobernador regional tiene conocimiento de estos cambios que se vienen realizando.“Hay buen avance en las conversaciones con Cobra, y el gobernador quiere dar propuestas oficiales. En su oportunidad va a comunicar los cambios hechos dentro de la adenda”, señaló Huerta.