El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, evitó responder sobre la denuncia presentada por el consejero César Huamantuma por la muerte de dos personas en la autopista Arequipa-La Joya. “Lo dejamos ahí, que siga su curso, no tengo nada que responder”, declaró hoy, tras participar en la ceremonia por el Combate de Angamos, realizada en el puente Grau.

Ante la insistencia de los periodistas, Sánchez se refirió a las intervenciones que se proyectan en la vía y señaló que la minera Cerro Verde habría expresado su interés en mejorar los primeros 15 kilómetros, desde el sector de Llamagas. Los trabajos incluirían el acondicionamiento de vías auxiliares, la construcción de puentes peatonales y mejoras en la señalización.

El gobernador también sostuvo que ya se instalaron señales de tránsito y reductores de velocidad. Sin embargo, estas medidas no evitaron los accidentes que motivaron los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de la carretera.

Huamantuma presentó la denuncia por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo por omisión impropia, tras la muerte de dos personas atropelladas en la zona luego de la inauguración del puente Arequipa- La Joya y habilitar el pase vehicular por la vía. El consejero cuestiona las presuntas deficiencias en las medidas de seguridad de la vía, cuya habilitación al tránsito también está en el centro de los reclamos.

A ello se suma los reiterados pedidos de los pobladores de mejorar la iluminación, así como instalar cámaras de seguridad, la construcción de puentes peatonales debido a los constantes accidentes. También plantearon la colocación de semáforos, aunque se les indicó que estos no corresponderían por tratarse de una vía rápida.