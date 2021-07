El gobernador de Arequipa Elmer Cáceres Llica exhortó a la excandidata presidencial Keiko Fujomori a respetar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, porque sus acciones perjudican la estabilidad del país.

“Hago un llamado a la señora Keiko Fujimori que reconozca pues (los resultados), porque le queda mucha destrucción económica, jurídica al país, miren ustedes la suba de precios, del pollo, combustible, no hay gas”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Gobernador de Arequipa se vacuna contra el coronavirus

En su opinión, si Fujimori y sus partidarios quieren al país, deberían aceptar los resultados y trabajar para el desarrollo del Perú.

Cáceres Llica también llamó irresponsable al posible electo presidente del Perú, Pedro Castillo, por pensar des el inicio de su gestión en la conformación de la asamblea constituyente para la creación de una nueva constitución.

“También Castillo debe ser responsable, no puede ser que convoque a una asamblea constituyente de manera irresponsable, sabiendo que estamos en una pandemia”, dijo.

Elmer Cáceres Llica a favor de la asamblea constituyente y la inversión extranjera

Sugirió que el primer y segundo año de su eventual gobierno, tendría que dedicarse a mejorar la economía del país, la educación y la lucha frontal contra el coronavirus.

El gobernador aceptó que era partidario de formar la asamblea constituyente, pero en su momento, cuando la situación económica y sanitaria del país se encuentre en mejores condiciones.

A diferencia de su discurso tradicional de rechazo a la inversión privada, el gobernador sorprendió hoy con su apoyo y la necesidad de promover la inversión extranjera y peruana para generar puestos de trabajo.

“Es importante la inversión al país, sino no hay trabajo, no podemos ahuyentar las inversiones extranjeras, nacionales. No podemos darle la espalda al empresariado peruano, al microempresario”, resaltó.