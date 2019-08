​Gobernador de Arequipa se pronuncia para responsabilizar del paro a Vizcarra (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica finalmente se pronunció luego de cuatro días de paro indefinido que respaldó la autoridad. Su pronunciamiento fue a su estilo, a través de un video grabado junto a sus trabajadores de confianza, pero lejos de buscar un diálogo para terminar con las protestas que afectan a los arequipeños, el gobernador volvió a responsabilizar de los hechos al presidente de la República Martín Vizcarra.

“Arequipa no puede esperar más, señor presidente yo le prevení, le advertía hasta en 5 oportunidades que esto podía ocurrir, le solicité que no otorgue la licencia de construcción a Southern Peru, porque no hay licencia social”, dijo.

Cáceres Llica cuestionó el incumplimiento del presidente Vizcarra por no llegar al valle de Tambo, pese a la propuesta planteada el 24 de julio pasado.

Según el gobernador el recurso de revisión presentado por el Gobierno Regional de Arequipa para anular dicha licencia, aún no fue elevado al Consejo de Minería, sin embargo, días atrás el presidente señaló que el proceso administrativo duraría hasta 60 días, aunque en la última reunión con el vicegobernador Walter Gutiérrez, se anunció que acelerarían el trámite.

Antes de lamentar que las fiestas de Arequipa se vean afectadas por el paro, el gobernador exhortó a los pobladores a protestar sin causar daños a la propiedad pública y privada.

Cabe recordar que el primer y segundo día del paro hubo vandalismo, porque atacaron tiendas comerciales, hicieron saqueos en mercados y hasta provocaron un accidente de tránsito en la avenida La Marína.