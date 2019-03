Gobernador Elmer Cáceres pide que capturen a Bermejo

Síguenos en Facebook

“Yo creo que aquí hay mano negra, yo creo que la Fiscalía debe investigar bien la gestión pasada, yo no entiendo porqué hasta el día de hoy no capturan al señor Bermejo, ¿qué tiene Bermejo? ¿por qué lo están protegiendo?, o sea se agarra a todo el mundo pero no a Bermejo”, dijo el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, ayer tras señalar que con el incendio registrado en el almacén y depósito de vehículos solo muestra que una red de corrupción está tapando las pruebas.

La autoridad pidió al presidente de la República, Martín Vizcarra que ubiquen a Juan Bermejo, exasesor de la exgobernadora Yamila Osorio, porque todo indicaría que el incendio fue provocado en el almacén donde había documentación de todas las obras de la Gerencia de Infraestructura y de Patrimonio. Sin embargo esperará que la Policía realice las investigaciones.

PEDIDO. Esta sospecha es más fuerte porque coincidentemente el último martes se reunió con miembros de Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de Paucarpata y Contraloría quienes pedían información de la gestión de la exgobernadora Yamila Osorio. Narró que ellos solicitaron dicho informe por mesa de partes y presume que se filtró la información por algunos trabajadores de la gestión anterior, por eso desde ahora ha dispuesto que cualquier información será solicitada por Procuraduría del Gobierno Regional que le entregará directamente a la Fiscalía todo lo que requieran.

“Hay documentación clave que se está perdiendo, entonces, me pregunto quién es el interesado que se quemen los documentos, es la gestión pasada”, dijo.

Cáceres Llica señaló que no todo está perdido, pues el 30% de la información que solicitó la Fiscalía Anticorrupción está en custodia del trabajador de apellido Mejía, pero además manifestó que se recuperarán algunas carpetas de archivos del almacén siniestrado que actualmente esta lacrado para entregar la información al Ministerio Público y todo lo que no se quemó estará guardado en un sótano resguardo por personal de su confianza. Precisó además que la documentación de Tesorería no fue afectada.

El gobernador pidió a la Fiscalía que tome más interés en las investigaciones en la Gerencia de Transportes. “Creo que la Fiscalía debe citar a los verdaderos culpables, qué raro que la exgobernadora Yamila Osorio no sepa lo que hizo su gerente”, dijo tras anunciar que redoblará esfuerzos para que el archivo de Transportes no sea afectado.

Cáceres Llica señaló que pidió informes a Secretaría General, Infraestructura, Ordenamiento Territorial para conocer oficialmente qué se perdió así como a Patrimonio quienes hoy deben remitirle y se dará a conocer las pérdidas.

Luz Marina Zúñiga, una de las vecinas afectadas por el incendio debido a que su pared quedó debilitada y se rompieron vidrios de una habitación, pidió que el GRA construya el muro y no guarde más documentos, ni llantas en ambientes de material prefabricado.