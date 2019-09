Gobernador regional de Arequipa se opone a adelanto de elecciones

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, se opone al adelanto de elecciones propuesto por el presidente de la república Martín Vizcarra que anunció en su mensaje a la nación el 28 de julio. Así lo dio a conocer durante su visita al distrito de Río Grande en la provincia de Condesuyos.

“Presidente hay que trabajar, hay que llank`ar. Es cierto que ese es un congreso que no avanza. Habría que sacarlos a los congresistas, entre comillas, pero falta un año para las elecciones. No tiene sentido apresurar las elecciones presidente. No le van alcanzar los tiempos ya que los congresistas no le harán caso. En vez de exigir elecciones inmediatamente hay que trabajar”, indicó Cáceres Llica.

Como se sabe, luego que Martín Vizcarra anunciará el adelanto de elecciones, el gobernador regional desde su cuenta de Facebook escribió “A otro lado con el cuento de nuevas elecciones. Waykepanaykuna no te dejes engañar por este llunku”.