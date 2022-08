La gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, decidió silenciar a sus gerentes de diferentes áreas debido a los cuestionamientos que se da a su gestión.

Con un oficio de fecha 23 de agosto, se conoció que varios funcionarios encargados de las áreas fueron comunicados que los únicos que podrán declarar a la prensa sobre diferentes temas, serán Gutiérrez y el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Yony Apaza Yucra.

Correo pudo confirmar esta orden hacia los gerentes regionales. La radical medida de Gutiérrez se debería a las constantes denuncias contra su gestión por la contratación de trabajadores no calificados. Increíblemente, su gerente Yony Apaza dijo desconocer sobre el documento y aseguró que sus similares tienen la libertad de dar declaraciones e información.

Cuestiona. El consejero regional Harberth Zúñiga, cuestionó la decisión de la gobernadora y calificó este hecho como un atentado a la libertad de expresión de los funcionarios. “No comparto la decisión de esa naturaleza (...) no voy a restringir el derecho de declaración, no permite construir institucionalidad, no favorece a la gestión”, indicó Zúñiga.

Como consejero pedirá un informe a gobernación.